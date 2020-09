Barcellona, Messi resta e Griezmann torna in bilico: la Premier League lo chiama (Di domenica 6 settembre 2020) Messi resta al Barcellona ma non è detto che debba essere una buona notizia per tutto l'ambiente blaugrana. Infatti, se da una parte la permanenza dell'argentino fa tirare un sospiro di sollievo a tifosi e tutto il parter dirigenziale, dall'altra tra i compagni c'è chi potrebbe non essere poi così contento. Parliamo di Antoine Griezmann che dal suo arrivo in Catalogna non ha certo avuto un super feeling con La Pulce argentina.Griezmann: sirene dalla Premier Leaguecaption id="attachment 980623" align="alignnone" width="536" Messi Griezmann (getty images)/captionChe tra i due non ci sia feeling, a livello puramente calcistico, è dimostrato dai dati statistici. Fin dall'inizio della stagione, infatti, è ... Leggi su itasportpress

