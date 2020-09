21enne ucciso a Colleferro dopo una rissa, fermati in quattro (Di domenica 6 settembre 2020) Willy Monteiro Duarte è il nome della giovane vittima rimasta uccisa dopo una rissa a Colleferro, vicino Roma la scorsa notte, conseguenza di una rissa tra coetanei. rissa violenta Dalla prima ricostruzione della vicenda il tutto sarebbe stato scaturito da un litigio in un locale per motivi non meglio precisati, ma ciò è bastato per portare ad un aggressione di un amico Duarte, che nel tentativo di difenderlo sarebbe finito in mezzo alla rissa e venendo conseguentemente massacrato di botte, a quanto sembra opera di un gruppo di ragazzi già piuttosto noti nella zona anche dalle forze dell’ordine che hanno disposto il fermo per quattro coetanei a quanto pare responsabili della vicenda. Episodio che trova più di una similitudine con ... Leggi su giornal

