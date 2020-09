Ubriaco alle 6 di mattina, col furgone travolge due auto al semaforo: 3 feriti, donna grave (Di sabato 5 settembre 2020) Le macchine ferme al semaforo rosso. Il furgone che piomba da dietro senza frenare. E l'impatto, inevitabile, violentissimo. grave incidente stradale sabato mattina sulla nuova Vigevanese, teatro di ... Leggi su milanotoday

Le macchine ferme al semaforo rosso. Il furgone che piomba da dietro senza frenare. E l'impatto, inevitabile, violentissimo. Grave incidente stradale sabato mattina sulla nuova Vigevanese, teatro di u ...Ubriaca e un po’ fuori controllo, barcollante in mezzo alla strada, una donna è stata sorpresa e multata dai carabinieri. È successo in via Pancalducci. Poco dopo la mezzanotte di ieri, una pattuglia ...