Roma: entra in un fast food e viene aggredita in un bagno (Di sabato 5 settembre 2020) Roma, era da poco entrata in un fast food quando, nel giro di pochi minuti, qualcuno ha tentato di aggredirla in bagno. Attimi di puro terrore per una 21enne che fortunatamente è riuscita a mettere in fuga l’aggressore dopo aver reagito al tentativo di violenza. Secondo quanto raccontato alle autorità, l’uomo l’ha bloccata nel bagno dove, minacciandola pesantemente, ha tentato di violentarla. L’aggressore è poi fuggito cercando di far perdere le sue tracce. aggredita in un fast food La 21enne era entrata in un fast food in zona Roma Nord, all’altezza di corso Francia, secondo quanto ricostruito dagli ... Leggi su thesocialpost

