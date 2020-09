Oggi contagi in lieve calo ma più decessi (Di sabato 5 settembre 2020) AGI - lieve calo Oggi del numero di nuovi casi positivi di coronavirus in Italia: sono 1.695 contro i 1.733 di ieri, quindi meno 38. Il totale di casi dall'inizio dell'epidemia è ora di 276.338. Sale anche il numero di decessi: sono 16 rispetto a ieri (+5), portando il totale a 35.534. Il numero di ricoverati con sintomi sale a 1.620 (+13 su ieri), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva resta fermo a 121. In isolamento domiciliare sono in 29.453 (+1.082 su ieri); il totale di attualmente positivi è pari a 31.194 (+1.015). Il totale di dimessi e guariti è di 209.610 (+583). Il numero di casi totali dall'inizio dell'epidemia in Italia è pari a 276.338. Da registrare che la Regione Abruzzo segnala che dal totale dei positivi è stato sottratto 1 ... Leggi su agi

