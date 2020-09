Meteo 5 settembre 2020: le previsioni per la giornata di oggi (Di sabato 5 settembre 2020) Tanto sole su tutta la penisola. Scudo anticiclonico ben saldo nel bacino del Mediterraneo. Le previsioni Meteo per la giornata di oggi 5 settembre 2020. Un vasto anticiclone è ben piazzato nel bacino del Mediterraneo, a garanzia di giornate ben soleggiate con temperature molto gradevoli e, tipiche dell’ estate settembrina. Sarà la buona occasione per godersi ancora il mare e approfittare per un po’ di tintarella. Vediamo nel dettaglio il Meteo per la giornata di oggi 5 settembre 2020. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Viaggi in aereo, restrizioni per aree: Ue chiede mappa a colori Meteo 5 settembre ... Leggi su bloglive

