Lotta al Covid: ecco l'algoritmo che individua il rischio di morte (Di sabato 5 settembre 2020) Federico Garau Lo studio degli ospedali Careggi di Firenze e Poliambulanza di Brescia sarà pubblicato sul British Medical Journal-Open. Con sei variabili è possibile calcolare il rischio di morte del paziente affetto da Covid La scienza continua a fare grandi passi avanti per combattere al meglio il Covid-19, ed ancora una volta gli studiosi italiani stanno fornendo un prezioso contributo alla ricerca, mettendo a punto un metodo che permetterà di identificare in poche ore i soggetti più a rischio e bisognosi di cure tempestive. Secondo uno studio condotto dall'ospedale Careggi di Firenze e dalla Fondazione Poliambulanza di Brescia, basterebbero appena due ore per individuare i cosiddetti pazienti a rischio. La ricerca, riportata ... Leggi su ilgiornale

Corriere : Alessia Bonari, infermiera simbolo della lotta al Covid, sul red carpet - Corriere : Alessia Bonari, infermiera simbolo della lotta al Covid, sul red carpet - msgelmini : Salgono sul palco con il Tricolore, ma fischiano il presidente Mattarella. La manifestazione di Roma è un insulto p… - maratam5 : Chi è Alessia Bonari, infermiera simbolo della lotta al covid sul red carpet di Venezia - enr_gav : RT @Corriere: Alessia Bonari, infermiera simbolo della lotta al Covid, sul red carpet -