Ischia, tenta lo scippo ma la vittima resiste e viene aggredita: 22enne arrestato (Di sabato 5 settembre 2020) Ischia: 22enne arrestato dai Carabinieri per aver tentato di strappare di forza la borsa ad una 69enne (aggredita dopo aver resistito allo scippo). L’ha pedinata per alcuni metri lungo Via Sogliuzzo ad Ischia e al momento giusto ha agguantato la sua borsa. La sua vittima, una 69enne del posto, non ha mollato la presa ed … Leggi su 2anews

mattinodinapoli : Ischia, tenta lo scippo ma lei non molla la borsa: 22enne la picchia, arrestato - SkyTG24 : Ischia, tenta di rubare borsa e picchia la vittima: arrestato - fattidinapoli : Napoli: Ischia, tenta di scippare una donna e non ci riesce. 22enne arrestato dai Carabinieri - -