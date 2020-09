Inter: Sensi, come un anno fa la partenza è sprint! (Di sabato 5 settembre 2020) Il 26 agosto 2019 si presentava al popolo Interista illuminando San Siro contro il Lecce alla sua prima in Serie A con la maglia nerazzurra. Con anche la rete del momentaneo 2-0. Non un fuoco di ... Leggi su gazzetta

Inter : ??? | #INTERNAZIONALI @stefanosensi12 in rete in #ItaliaBosnia: 90' per lui e #Barella ?? ?? - ZZiliani : “A parte Godin nessuno ha vinto niente. A chi devo chiedere qualcosa in più? A Nicolò Barella che arriva dal Caglia… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Sensi, come un anno fa la partenza è sprint! E ora vuole 'riprendersi' l'#Inter - naga_neta_bot : RT @Inter: ??? | #INTERNAZIONALI @stefanosensi12 in rete in #ItaliaBosnia: 90' per lui e #Barella ?? ?? - inter_versilia : RT @il_Malpensante: D'altra parte hanno solo preso Lukaku e Eriksen, roba che non vedevamo dal 2009. Investito su due nazionali come Sensi… -