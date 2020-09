Incendi Sicilia: nel Catanese 7 intossicati in ospedale (Di sabato 5 settembre 2020) Sette intossicati e tanta paura per un Incendio che oggi pomeriggio si è propagato a Piano Tavola, frazione di Belpasso, nel Catanese. Le fiamme hanno interessato un’abitazione al primo piano di via Mongibello. I feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale dai sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti la squadra del Distaccamento dei vigili del fuoco di Paternò, assime ad una squadra del distaccamento Sud. Sulla natura dell’Incendio è stata avviata un’indagine.L'articolo Incendi Sicilia: nel Catanese 7 intossicati in ospedale Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

