Il bell’animalone di Quentin Dupieux (Di domenica 6 settembre 2020) A Quentin Dupieux piacciono le ossessioni specie se straordinarie. Nel film precedente, Le Daim – in Italia uscito col titolo Doppia pelle – ruotavano intorno a un giubbotto di pelle di daino omicida stavolta al centro c’è una mosca gigante, ma soprattutto ci sono due amici senza un soldo e non troppo acuti, combinazione che cambia i toni dal surreale nero all’umorismo del «buddy film». Che poi come spiega lui stesso è ciò da cui è partito per Mandibules – … Continua L'articolo Il bell’animalone di Quentin Dupieux proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

