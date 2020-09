Frana su un'auto, carabiniere salva la vita a un uomo di 55 anni (Di sabato 5 settembre 2020) L'appuntato scelto Lorenzo Colombi, 44 anni, in servizio nella caserma carabinieri di Novate Mezzola, Sondrio, dal primo agosto è tornato da poco nella natia Valtellina dopo 24 anni di servizio ... Leggi su leggo

L'appuntato scelto Lorenzo Colombi, 44 anni, in servizio nella caserma carabinieri di Novate Mezzola (Sondrio) dal primo agosto è tornato da poco nella natia Valtellina dopo 24 anni di servizio presta ...

Dal fronte "caldo" della mafia garganica a carabiniere-eroe in montagna per avere salvato, nel tardo pomeriggio di ieri, un uomo travolto da una frana mentre era in auto lungo la provinciale che da Mo ...

