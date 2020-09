Forza e Coraggio, Balzano contento a metà: “Visto buone cose ma dobbiamo migliorare” (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPonte (Bn) – Tralascia il risultato, e non poteva essere diversamente visto che si tratta solo della prima amichevole, ma guarda alla risposta della sua squadra, alla crescita dei suoi ragazzi e all’idea di gioco che sta prendendo forma ogni giorno che passa. Balzano promuove la Forza e Coraggio, al netto delle valutazioni che si possono fare alla prima uscita e contro un’avversaria di categoria superiore. “Specie nel primo tempo – inizia il tecnico a fine gara – ho visto buone cose. Una squadra che stava bene in campo contro un Grotta più forte di noi. C’è stato da soffrire ma questo lo sapevamo già. Abbiamo scelto avversarie di categoria superiore proprio per capire su cosa lavorare e come avrebbe risposto ... Leggi su anteprima24

Doppia importante riconferma per l'Asd Forza e Coraggio 1914 comunica di aver trovato l'accordo per la riconferma dei giocatori Ilario Natale e Manuel Arena. E se per il secondo, alla nona stagione in ...

“Ora lasciamo Silvio curarsi in pace”. Le incognite sul futuro di Forza Italia

Il leader lotta per guarire in un’ala riservata di 300 metri quadrati: “Speriamo di aver preso la polmonite in tempo” Nella notte, appena arrivato, gli hanno somministrato l’ossigeno. La senatrice Ron ...

