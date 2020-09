Festa del Fatto Quotidiano, Gismondo: “In Lombardia la vera strage è stata nelle Rsa. Mettere i positivi è stato un errore gravissimo” (Di sabato 5 settembre 2020) “In Lombardia è stato Fatto un errore gravissimo, che è stato quello di Mettere a contatto gli ospiti delle Rsa con i positivi. È stata la vera strage della Lombardia: il 40% dei morti è stato nelle Rsa. I nostri morti potevano essere al pari delle altre regioni“. Lo ha detto la professoressa Maria Rita Gismondo, dell’Istituto Sacco di Milano, nel corso di alla Festa del Fatto Quotidiano, dove è intervenuta insieme al collega virologo Andrea Crisanti (qui l’incontro integrale) L'articolo Festa del Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano

Conte alla Festa del Fatto Quotidiano intervistato da Gomez e Padellaro: "Taglio dei parlamentari? Non… Il Fatto Quotidiano F1: Gp Mugello, circuito sconta 50% tutti i biglietti

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 05 SET - I biglietti validi per il Gran premio della Toscana-Ferrari 1000, in programma il 13 settembre all'autodromo del Mugello a Scarperia (Firenze), verranno scontati ...

Conte: "Verbali Cts? Riservati ma mai secretati, omissis per privacy"

I verbali del Comitato tecnico-scientifico "sono rimasti riservati, ma non sono mai stati secretati, sono due concetti diversi. Ora tutti i cittadini potranno vedere quello che dicevano gli esperti e ...

