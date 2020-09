Fa il bagno in mare, punto al volto da una medusa: in codice rosso all'ospedale (Di sabato 5 settembre 2020) Paura e intervento dei soccorritori sulle spiagge di gestiti dal 118. Un ragazzo di 22 anni è stato portato, in codice rosso avanzato, all'ospedale di Torrette. Mentre faceva il bagno a Palombina, è ... Leggi su leggo

UffiziGalleries : Domenica al mare? Le Veneri delle #GalleriedegliUffizi vi invitano a godervi un bel bagno! ?? #CleomenediApollodoro… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Ancona, Fa il bagno in mare, punto al volto da una medusa: in codice rosso all'ospedale - debe : @Alyenante Mi trovo su un'amaca sotto gli alberi, davanti al mare, dopo avere fatto il bagno. C'è fresco e si sente… - Marco_chp1 : RT @leggoit: #Ancona, Fa il bagno in mare, punto al volto da una medusa: in codice rosso all'ospedale - leggoit : #Ancona, Fa il bagno in mare, punto al volto da una medusa: in codice rosso all'ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : bagno mare Fa il bagno in mare, punto al volto da una medusa: in codice rosso all'ospedale Il Mattino Portonovo, pienone in spiaggia come ad agosto. Un quarto d’ora di coda sulla strada. Bagnante soccorsa in mare a Mezzavalle

ANCONA - Ennesimo fine settimana di mare tra Portonovo e Mezzavalle. Oggi e domani, stante le previsioni che danno al bello, le due baie anconetane si popoleranno di gente per gli ultimi, ma sarà poi ...

Ancona, fa il bagno in mare, punto al volto da una medusa: in codice rosso all'ospedale

Paura e intervento dei soccorritori sulle spiagge di Ancona gestiti dal 118. Un ragazzo di 22 anni è stato portato, in codice rosso avanzato, all'ospedale di Torrette. Mentre faceva il bagno a Palombi ...

ANCONA - Ennesimo fine settimana di mare tra Portonovo e Mezzavalle. Oggi e domani, stante le previsioni che danno al bello, le due baie anconetane si popoleranno di gente per gli ultimi, ma sarà poi ...Paura e intervento dei soccorritori sulle spiagge di Ancona gestiti dal 118. Un ragazzo di 22 anni è stato portato, in codice rosso avanzato, all'ospedale di Torrette. Mentre faceva il bagno a Palombi ...