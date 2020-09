Dalla Spagna: Messi resta al Barça, non sarà multato per il ritardo ingiustificato (Di sabato 5 settembre 2020) Dopo dieci giorni di incertezze, Lionel Messi ha deciso di restare a Barcellona perché “non potevo portare il club che amo in tribunale”. L’argentino ora – dopo i test del caso – è atteso alla Ciutat Esportiva dei catalani per riprendere gli allenamenti. Come riportato da Mundo Deportivo, il Barça ha già fatto sapere di non voler multare l’argentino per questa settimana di assenza ingiustificata. Si riparte dunque dall’8-2 del Bayern Monaco, con Messi pronto a vestire ancora una volta la maglia dei catalani. Foto: twitter Barcellona L'articolo Dalla Spagna: Messi resta al Barça, non sarà multato per il ritardo ingiustificato ... Leggi su alfredopedulla

forumJuventus : [ES] AS - Nella corsa a Reguilon entra anche la Juve ?? - carlaruocco1 : Non è il momento di svendere un’importante realtà bancaria come #Mps, meno che mai a concorrenti Ue o extra #Ue. Ne… - RaiSport : ?? In #Spagna sicuri, #Suarez a un passo dalla #Juventus Ci sarebbe un accordo fra le parti, ora deve rescindere co… - Against_Caste : RT @carlaruocco1: Non è il momento di svendere un’importante realtà bancaria come #Mps, meno che mai a concorrenti Ue o extra #Ue. Nessun P… - LuciaLaVita1 : RT @carlaruocco1: Non è il momento di svendere un’importante realtà bancaria come #Mps, meno che mai a concorrenti Ue o extra #Ue. Nessun P… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna Dalla Spagna: Messi resta al Barça, non sarà multato per il ritardo ingiustificato alfredopedulla.com Vendemmia 2020. Il dettaglio regione per regione

La crisi economica scatenata dalla pandemia da Coronavirus non sembra aver determinato eccessivi scossoni alla produzione nazionale. In questo 2020, infatti, secondo le stime di Uiv (Unione Italiana V ...

Coronavirus, sarà un dicembre mortale con 30 mila decessi al giorno. Le stime choc

Non fanno ben sperare le nuove stime globali sulla pandemia. Si prevede un dicembre mortale. Secondo gli esperti dell’Institute for Health Metrics and Evaluation (Ihme) presso la School of Medicine de ...

La crisi economica scatenata dalla pandemia da Coronavirus non sembra aver determinato eccessivi scossoni alla produzione nazionale. In questo 2020, infatti, secondo le stime di Uiv (Unione Italiana V ...Non fanno ben sperare le nuove stime globali sulla pandemia. Si prevede un dicembre mortale. Secondo gli esperti dell’Institute for Health Metrics and Evaluation (Ihme) presso la School of Medicine de ...