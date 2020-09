Conegliano c'è, battuta Scandicci e finale di Supercoppa (Di sabato 5 settembre 2020) IL TABELLINO- IMOCO VOLLEY Conegliano - SAVINO DEL BENE Scandicci 3-0, 25-17 25-14 25-22, IMOCO VOLLEY Conegliano: Sylla 9, Folie 9, Egonu 14, Adams 13, De Kruijf 5, Wolosz 5, De Gennaro, L,, Gennari, ... Leggi su corrieredellosport

TeamNationalU : RT @voleybolplus: ??Süper Kupa'da ilk finalist Imoco ??Imoco Conegliano - Savino Del Bene Scandicci ??3-0 (25-17 / 25-14 / 25-22) ??Egonu 14, A… - CandyMissConte7 : Io che ho ansia al fatto che se stasera la Igor vince domani becca Conegliano.... - Giangia6 : Riflettevo comunque che nella maschile non esisteva (fino alla scorsa stagione) una squadra che può pareggiare Cone… - OA_Sport : Volley femminile, Supercoppa Italiana 2020: Conegliano vola in finale, Egonu e compagne schiacciano Scandicci - sportface2016 : #volley #SerieA1Femminile #Supercoppa femminile 2020, #Conegliano batte in tre set #Scandicci e vola in finale: l… -