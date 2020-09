Ballava scalzo nella sua Nigeria, ora si esibisce a New York – VIDEO (Di sabato 5 settembre 2020) La bellissima storia di Anthony sta facendo il giro del mondo. Questo piccolo uomo ha inseguito il suo sogno a Lagos ed ora eccolo negli USA Anthony a Lagos (Fonte foto: web)Ballava scalzo per strada per le strade della sua città, Lagos. L’undicenne Nigeriano filmato da tantissimi passanti, impressionati dal suo volteggiare sotto la pioggia. Il ragazzino, si chiama Anthony Mmesoma Madu ed ora ha coronato il suo sogno. I VIDEO girati dai curiosi, hanno infatti, fatto il giro del web, suscitando persino la curiosità di alcuni personaggi famosi. Alcuni, hanno deciso di offrire al ragazzino delle borse di studio, per permettergli di trasferirsi a New York, per poter studiare danza. Dalle strade della Nigeria alla scuola negli States, la storia del ... Leggi su chenews

