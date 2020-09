Allan: “Napoli è una città speciale. L’ultima stagione è stata difficile” (Di sabato 5 settembre 2020) Dopo l’ufficialità del passaggio all’Everton, Allan ha salutato Napoli con un emozionante post su Instragram. Di seguito le parole del brasiliano: Napoli è una città speciale.Per me e per la mia famiglia sono stati 5 anni fantastici: i miei figli parlano, pensano e sognano in napoletano.Sono grato, perciò, al presidente De Laurentiis che mi ha dato la possibilità di indossare una maglia gloriosa.In questo club sono cresciuto come professionista e uomo e ho potuto lavorare con allenatori e professionisti a cui dovrò sempre essere riconoscente.Sono stato fortunato a trovare, sul mio cammino, dei compagni di squadra che sono stati dei fratelli. L’ultima stagione è stata difficile.Ma la vittoria della Coppa Italia è stato il modo migliore, il ... Leggi su alfredopedulla

