40 anni fa nasceva Solidarnosc: segnò l’inizio della fine della dittatura comunista dell’Est (Di sabato 5 settembre 2020) Grandi celebrazioni, in Polonia, per i 40 anni di Solidarnosc. Il Sindacato cattolico dei lavoratori di Danzica costituì l’elemento scardinante del crollo dell’impero sovietico e del comunismo. Come nacque Solidarnosc La nascita di Solidarnosc non avvenne solennemente come accade nelle realtà libere e democratiche. Avvenne clandestinamente a opera di un umile elettricista, Lech Walesa. Questi annunciò con i suoi compagni di lavoro di dedicare l’iniziativa sindacale alla Madonna, quale simbolo di fede che univa ogni lavoratore della nazione. Non era la prima volta che in Polonia la fede cattolica aveva costituito l’elemento unificante per affrontare gli invasori. In quell’epoca la Polonia era stata ridotta a Stato satellite di Mosca. ... Leggi su secoloditalia

