Valle Telesina, ancora un furto in un tabacchi: portati via sigarette e soldi (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Salvatore Telesino – furto in una rivendita tabacchi questa notte nella Valle Telesina. A San Salvatore Telesino ignoti, in piazza Nazionale dopo essersi introdotti all’interno dell’esercizio commerciale hanno rubato sigarette e soldi dal registratore di cassa per qualche migliaia di euro. Sul posto i carabinieri per le indagini. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Valle Telesina Valle Telesina, ancora un furto in un tabacchi: portati via sigarette e soldi anteprima24.it Coronavirus nel Sannio: Aggiornamento del 2 Settembre

14 comuni della Valle Telesina si ritrovano intorno ad un portale informativo come Vivitelese. Il sito è on line dal 18 luglio 2001 ...

Paolo Malatesta diventa socio benemerito dell'Associazione Nazionale Finanzieri

In foto Paolo Malatesta, al centro, con l'attestato di socio onorario E' stato il vice presidente dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia, professor Antonio Maria La Scala, giunto in Valle Tel ...

14 comuni della Valle Telesina si ritrovano intorno ad un portale informativo come Vivitelese. Il sito è on line dal 18 luglio 2001 ...In foto Paolo Malatesta, al centro, con l'attestato di socio onorario E' stato il vice presidente dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia, professor Antonio Maria La Scala, giunto in Valle Tel ...