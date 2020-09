The Witcher 3: Wild Hunt, in arrivo un aggiornamento grafico gratuito (Di venerdì 4 settembre 2020) The Witcher 3: Wild Hunt sta per ottenere un aggiornamento grafico per l’hardware di nuova generazione, e gli attuali proprietari del gioco su PC, Playstation e Xbox riceveranno l’aggiornamento gratuitamente. Gli sviluppatori CD Projekt Red hanno annunciato oggi la notizia, dicendo che il gioco aggiornato sarà disponibile su PS5, Xbox Series X e PC, con una “gamma di miglioramenti visivi e tecnici“. Questi includono tempi di caricamento più rapidi e una grafica di ray-tracing. Gli aggiornamenti si applicheranno al gioco base, dice Projekt Red, così come ad entrambe le sue espansioni (Hearts of Stone and Blood and Wine) e a tutti gli altri “contenuti extra”. Il fascino di questa notizia è la testimonianza della ... Leggi su nonsolo.tv

