Ternana, Lucarelli: “Girone C molto difficile. Ricordate il Lecce? Non vinse con…” (Di venerdì 4 settembre 2020) Parla di mercato e anche di campionato il tecnico della Ternana Cristiano Lucarelli, oggi intervenuto in conferenza stampa: "Falletti è una cosa in dirittura d’arrivo, non lo possiamo negare -riporta Calciofere.it-. Siamo tutti molto felici ma dobbiamo creare delle basi solide per poterlo mettere in condizione di esprimersi senza grandi pressioni, senza dare per scontato che con lui vinceremo il campionato. Con o senza di lui ci sarà da faticare, ci sono tante squadre blasonate, ora anche il Foggia. Dobbiamo mettere Falletti – che ha fatto una scelta di vita e di amore per la Ternana – in condizioni di esprimersi al meglio ed essere un valore aggiunto, se invece affidiamo tutto a lui, rischiamo di diventare quelli a cui fanno la festa le altre squadre. Il girone ... Leggi su itasportpress

