Sposo positivo al covid 19: dopo il matrimonio a Latina 100 persone in quarantena (Di venerdì 4 settembre 2020) Ci sono state coppie che hanno deciso di celebrare il loro matrimonio nonostante tutte le difficoltà causate dal covid 19, decidendo di non rimandare, ma rinunciando magari a qualche invitato. Altre coppie invece, che hanno preferito pensare al futuro, senza mascherine e distanziamento sociale. Chi non ha rinunciato alle nozze è una coppia di Latina. Ma di certo sposi e invitati, ricorderanno per sempre il giorno del si, e forse non solo perchè era tutto perfetto! dopo il matrimonio infatti, lo Sposo è risultato positivo al covid 19. Questo ha fatto si che la Asl ricostruisse tutti i movimenti del giovane, nelle ultime due settimane e ovviamente che gli invitati, fossero messi in quarantena. Oltre 100 le ... Leggi su ultimenotizieflash

