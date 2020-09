Smart working, vietato lavorare per i positivi al Covid-19 (Di venerdì 4 settembre 2020) Anche se in Smart working, coloro che sono positivi al Covid-19, seppur asintomatici, sono esonerati dal lavoro: questa norma sta mettendo in difficoltà diverse aziende Coloro che lavorano in Smart working sono esonerati dallo svolgere la propria professione se positivi al coronavirus, seppur asintomatici. Questa regola è presente nei decreti Cura Italia e Rilancio e … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

