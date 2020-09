Scappa dal centro di accoglienza: migrante muore investito (Di venerdì 4 settembre 2020) Un migrante in fuga dal centro Villa Sikania di Siculiana, Agrigento, è stato investito da un'auto ed è morto lungo la strada statale 115. Era un eritreo di 20 anni arrivato nella struttura il primo ... Leggi su globalist

