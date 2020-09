Rivoluzione Lavoro, da Google a Spotify: la laurea non serve più (Di venerdì 4 settembre 2020) Una vita sui libri pensando che il famoso “pezzo di carta” potesse fare la differenza una volta chiamati a trovare il posto dei sogni o almeno quello che consente di programmare il futuro con una certa stabilità e serenità. Sembra proprio però che la tendenza stia cambiando. La laurea non è più una conditio sino qua non. E qualche indizio che annuncia una possibile Rivoluzione in atto c’è. Capiamoci bene, non si va verso un livellamento in basso. Anzi. Più che al pezzo di carta la tendenza delle big è quella di puntare su una formazione specializzata e al passo coi tempi, svecchiando vecchi e superati paradigmi, premiando il merito più che il titolo. Da qualche giorno, come scrive oggi la Repubblica, circola una offerta di Lavoro piuttosto interessante: ... Leggi su quifinanza

La rivoluzione industriale ha creato posti di lavoro. Con la rivoluzione della conoscenza, io, l’Ideatore, sostituisco il lavoratore. Io trasporto i pensieri da una mente all’altra. Grande viaggiatore ...

Smart working per genitori con figli under 14 in quarantena e congedi. Sono alcune delle misure contenute nel decreto approvato dal Cdm. "Sono previste inoltre - si legge nel comunicato diramato da Pa ...

