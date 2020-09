Rezza (Iss): «I focolai? Nascono dai rientri dalle vacanze e dagli assembramenti» – Il video (Di venerdì 4 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 4 settembre I casi di Covid-19 aumentano per la quinta settimana consecutiva in Italia, e l’Rt – l’indice di trasmissione – «si attesta di poco al di sopra di 1. Ci sono molti focolai in diverse regioni italiane, la maggior parte dei quali causati da rientri dalle aree turistiche». A spiegarlo è Giovanni Rezza, direttore del dipartimento malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità. L’età dei contagi è intorno ai 30 anni e, sebbene di poco, aumenta il carico ospedaliero, anche se non si vedono per fortuna congestioni. Non sono arrivate buone notizie dal monitoraggio settimanale indipendente della Fondazione Gimbe, e non ne arrivano da quello realizzato come ogni sette giorni ... Leggi su open.online

