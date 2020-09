Primi dati sul vaccino Covid-19: disponibile per tutti non prima di metà 2021 (Di venerdì 4 settembre 2020) Le vaccinazioni di massa contro il Covid-19 tramite vaccino “non ci saranno realisticamente prima della metà del 2021”: lo ha affermato Margaret Harris, portavoce dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, parlando con i giornalisti a Ginevra. Nel frattempo sulla rivista Lancet sono stati pubblicati i Primi dati sul vaccino russo Sputnik anti-Covid: “Quello russo funziona”. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha comunicato … L'articolo Primi dati sul vaccino Covid-19: disponibile per tutti non prima di metà 2021 ... Leggi su meteoweek

Roma, 4 set. (Adnkronos Salute) - I primi dati della sperimentazione sull'uomo del vaccino russo 'Sputnik V' contro Covid-19 evidenziano "un buon profilo di sicurezza senza eventi avversi per 42 giorn ...

La battaglia dentro Amazon contro il software che sorveglia la distanza tra i lavoratori

Amazon vuole introdurre anche in Italia un sistema di videosorveglianza che misura in tempo reale la distanza tra i lavoratori dei magazzini per gestire l’emergenza coronavirus. Dopo averlo sperimenta ...

