Ponzi (Federpol): ‘Per investigatori intrapresa strada di successo’ (Di venerdì 4 settembre 2020) Rimini, 4 set. (Adnkronos/Labitalia) – ‘Abbiamo intrapreso una strada di successo e intendiamo assolutamente andare avanti”. Con queste parole Luciano Tommaso Ponzi, presidente di Federpol, Federazione italiana Istituti investigazioni informazioni e sicurezza, ha ufficialmente aperto il 63mo congresso nazionale della categoria, in programma fino al 6 settembre, al Grand Hotel di Rimini. La prima giornata di lavoro, interamente dedicata alla formazione, ha visto ieri avvicendarsi sul tavolo degli oratori i maggiori esperti del settore, assieme agli sponsor dell’iniziativa, che hanno illustrato alla platea le nuove e più avanzate tecnologie offerte dal mercato in ambito investigativo. ‘Ho sempre pensato – ha sottolineato il presidente Ponzi – che i congressi siano ... Leggi su meteoweb.eu

Rimini, 4 set. (Adnkronos/Labitalia) - “Abbiamo intrapreso una strada di successo e intendiamo assolutamente andare avanti”. Con queste parole Luciano Tommaso Ponzi, presidente di Federpol, Federazion ...

