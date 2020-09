Napoli, sversamento illecito di rifiuti in via Santa Lucia: 18 persone sanzionate (Di venerdì 4 settembre 2020) Cronaca di Napoli: le telecamere di videosorveglianza hanno beccato 18 persone sversare illecitamente rifiuti nella zona di via Santa Lucia. Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato Montecalvario di Napoli, con il supporto del personale dell’Asia, hanno effettuato diversi servizi di controllo del territorio tesi al contrasto del fenomeno dello sversamento illecito di rifiuti solidi … Leggi su 2anews

occhio_notizie : Napoli, sversamento illecito di rifiuti: multate 18 persone - Torrechannelit : Napoli-Sversamento illecito di rifiuti in via Santa Lucia: 18 persone sanzionate - Notiziedi_it : Sversamento illegale di rifiuti, nuovo piano di contrasto del Comune di Napoli - NapoliToday : #Cronaca Sversamento illegale di rifiuti, nuovo piano di contrasto del Comune di Napoli - dariocurcio5 : #Napoli Consiglio comunale. La Commissione Polizia locale. Più telecamere e personale. Piano contro lo sversamento… -