Napoli, Gattuso: “Mercato? Vorrei tanti giocatori, ma devo accontentarmi” (Di venerdì 4 settembre 2020) “Abbiamo lavorato bene, ci siamo trovati bene qui in ritiro. La squadra ha lavorato con grande serietà”. Sono queste le parole di Gennaro Gattuso a commentare il successo del Napoli in amichevole per 4-0 contro il Teramo. L’ex Milan si è poi soffermato, ai microfoni di Sky Sport, sul mercato partenopeo: “Sei mesi fa il mondo è cambiato e devo rispettare anche le scelte e, soprattutto quando vedo carte e conti della società, devo stare buono. Sono esigente perché Vorrei tanti giocatori ma devo accontentarmi. Poi, a me cambia poco, anche perché ho lavorato con tanti ragazzini e mi sono anche divertito”. Servono tuttavia delle cessioni per sbloccare alcune trattative: ... Leggi su sportface

