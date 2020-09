MIUI 12 ha qualche bug su Redmi Note 9, mentre spunta una foto di Redmi Note 10 (Di venerdì 4 settembre 2020) Alcuni utenti muniti di Redmi Note 9 lamentano problemi dopo l'aggiornamento alla MIUI 12 mentre spunta una foto leak di Redmi Note 10 L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

exsurgit : RT @exsurgit: @xiaomiItalia sin dal rilascio di #Android10 (#MIUI11 e #MIUI12) su qualche #Mi9 il multitouch smette di funzionare. Formatta… - exsurgit : @xiaomiItalia sin dal rilascio di #Android10 (#MIUI11 e #MIUI12) su qualche #Mi9 il multitouch smette di funzionare… - InklingWoomy : La ridondanza della MIUI 12: molto belle le animazioni (non sempre veloci), qualche problema con il testo ma soprat… - Hy01653192 : @miui_ita Avete qualche notizia per il 9 pro?? - LorenzoPolenti : @xiaomiItalia aggiornate la MIUI del Redmi note 9s (EU). Per favore!! Con la 11.0.4 la Wi-Fi si disconnette dopo il… -

Xiaomi si porta sempre un passo avanti alla concorrenza. Dopo il corposo upgrade all’interfaccia grafica MIUI 12, le novità non smettono di arrivare. Grazie ad una segnalazione del team di Piunikaweb, ...

Problemi android auto

Buonasera ragazzi ... Ho acquistato da due giorni questo telefono e l'ho aggiornato alla ultima versione (MIUI 12.0.2)... Quando collego il cell all auto (crossland x) non mi funziona android auto. Se ...

