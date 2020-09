Medicina: cura obesità, differenze di genere influenzano esiti (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma, 4 set. (Adnkronos Salute) - Le differenze tra uomo e donna nell'affrontare l'obesità, la tendenza a sottovalutare la malattia, l'impatto più grave sulla salute fisica e mentale se la lotta al peso inizia in giovane età, sono le principali barriere alla cura dell'obesità. E' quanto emerge dai nuovi dati dello studio internazionale 'Action-Io', presentato oggi da Novo Nordisk all'European and International Congress on Obesity (Eco-Ico) 2020. L'obiettivo dello studio, che ha coinvolto 11 paesi in cinque continenti, oltre 14.500 persone con obesità e quasi 2.800 operatori sanitari, è stato quello di "identificare le percezioni, le attitudini, i comportamenti e gli ostacoli per la cura dell'obesità e capire in che modo questi fattori influenzino la gestione dell'obesità". Il ... Leggi su iltempo

Porto Viro (Rovigo), 4 settembre 2020 - Un focolaio di infezione da Coronavirus si è verificato all'interno del reparto di Medicina della Casa di Cura 'Madonna della Salute' di Porto Viro, in Polesine ...

