Massacra due donne e nasconde i resti in casa: la scoperta dopo anni (Di venerdì 4 settembre 2020) Massacrate senza pietà, i corpi conservati per anni in un congelatore: è la cronaca degli orrori scoperti in un’abitazione a Londra, del 36enne Zahid Younis. L’uomo è accusato di averle uccise al culmine di una drammatica serie di violenze e di aver tenuto i loro resti in casa. Henriett Szucs, 34 anni, e Mihrican Mustafa, 38enne madre di 3 figli, erano scomparse rispettivamente nel 2016 e nel 2018. I macabri contorni delle loro storie sono stati riportati da BBC e The Guardian. Uccide due donne e conserva i resti nel congelatore per anni In un colpo solo, gli agenti della Metropolitan Police di Londra sono arrivati alla soluzione di un duplice giallo legato alla scomparsa di due donne, Henriett ... Leggi su thesocialpost

Peble17 : @claudiovazzoler @stanzaselvaggia Mentre tu li insulti per un video (ironico) di due anni fa, loro girano le scuole… - tangio_spo : Macron il delfino dei Rothschild Il paladino delle banche Il servo delle élite Il criminale che massacra il suo… - stefano_marsi : @gadlernertweet Le nostre abitudini -Immigrato irregolare massacra due poliziotti - Poliziotti aggrediti da 50 mi… - frasorg : RT @senzalattosio: sto guardando le storie della Lucarelli che massacra gente insignificante (ancora per due ore poi scadono) - eliophilia : RT @senzalattosio: sto guardando le storie della Lucarelli che massacra gente insignificante (ancora per due ore poi scadono) -

Ultime Notizie dalla rete : Massacra due Massacra due donne e nasconde i resti in casa: la scoperta dopo anni Thesocialpost.it Mark Spitz a Monaco 72: la leggenda dei sette ori, poi il massacro al villaggio e la fine della pace olimpica

Date cerchiate di rosso sul calendario dello sport, che ricordano eventi tanto suggestivi da segnare epoche. E discriminare fra un prima e un dopo. Così è (non solo per il nuoto) questo 4 settembre, c ...

Venezia77: si apre la gara con “Quo vadis, Aida?” di Jasmila Žbanic sul massacro di Srebrenica, e subito applausi. Fuori concorso Almodóvar

Partenza con il piede giusto per il secondo giorno alla 77ª Mostra del Cinema della Biennale di Venezia, giovedì 3 settembre. Due i film presentati alla stampa questa mattina e a raccogliere molti con ...

Date cerchiate di rosso sul calendario dello sport, che ricordano eventi tanto suggestivi da segnare epoche. E discriminare fra un prima e un dopo. Così è (non solo per il nuoto) questo 4 settembre, c ...Partenza con il piede giusto per il secondo giorno alla 77ª Mostra del Cinema della Biennale di Venezia, giovedì 3 settembre. Due i film presentati alla stampa questa mattina e a raccogliere molti con ...