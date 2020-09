Manager, Starace al top nel settore delle utilities (Di venerdì 4 settembre 2020) (Teleborsa) – Due italiani nella classifica dei migliori Manager al mondo stilata da Institutional Investor, che seleziona i migliori Ceo, Cfo e professionisti a livello globale. Secondo la testata spagnola specializzata “El periodico del energia”, Francesco Starace, numero uno di Enel, che controlla anche a spagnola Endesa, è al top del settore delle utilities, davanti ai colleghi Ignacio Galan di Iberdrola e Luis Guerra di EDP. Nel settore petrolifero invece figura al vertice Josu Jon Imaz, Ceo di Repsol, scalzano i concorrenti, l’inglese Ben van Beurden di Shell e Patrick Pouyanné di Total. La classifica vede anche al primo posto del settore automotive Carlos Tavares di Peugeot ed Herbert Diess di Volkswagen, seguiti dallo ... Leggi su quifinanza

zazoomblog : Imprese: Institucional Investor Starace al primo posto tra manager in Spagna - #Imprese: #Institucional #Investor - zazoomblog : Imprese: Institucional Investor Starace al primo posto tra manager in Spagna - #Imprese: #Institucional #Investor - zazoomblog : Imprese: Institucional Investor Starace al primo posto tra manager in Spagna - #Imprese: #Institucional #Investor - TV7Benevento : Imprese: Institucional Investor, Starace al primo posto tra manager in Spagna... -

Ultime Notizie dalla rete : Manager Starace Manager, Starace al top nel settore delle utilities Il Messaggero Imprese: Institucional Investor, Starace al primo posto tra manager in Spagna

Roma, 4 set. (Adnkronos) – L’ad di Enel, Francesco Starace al primo posto tra i manager in Spagna. Nella classifica stillata da ‘Institucional Investor’ Starace si colloca al primo posto come miglior ...

Sky, Vodafone e WindTre: pronti a contribuire alla rete unica

Il piano di Cdp e Tim per la rete unica riceve una prima apertura dagli altri operatori telefonici che si sono detti pronti a contribuire al progetto. Ieri gli amministratori delegato di Sky, Maximo I ...

Roma, 4 set. (Adnkronos) – L’ad di Enel, Francesco Starace al primo posto tra i manager in Spagna. Nella classifica stillata da ‘Institucional Investor’ Starace si colloca al primo posto come miglior ...Il piano di Cdp e Tim per la rete unica riceve una prima apertura dagli altri operatori telefonici che si sono detti pronti a contribuire al progetto. Ieri gli amministratori delegato di Sky, Maximo I ...