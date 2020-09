Malore durante un bagno in mare, ex barista muore annegata (Di venerdì 4 settembre 2020) E' entrata in mare per fare un bagno ma non è più riuscita a fare ritorno a riva: forse un Malore, improvviso, l'ha tradita ed è annegata, senza riuscire a salvarsi. La tragedia si è consumata nel ... Leggi su trevisotoday

Ultime Notizie dalla rete : Malore durante Malore durante un bagno in mare, ex barista muore annegata TrevisoToday Coronavirus, magistrato positivo a Milano, aveva preso parte a una udienza minorile

Primo caso di contagio da coronavirus al Palazzo di Giustizia di Milano dopo la ripresa delle attività sospese durante la pausa estiva. E' scattata immediatamente la procedura anti-Covid. Come emerge ...

Vacanza finisce in tragedia: colta da malore in mare muore a Torre Lapillo

Una 60enne di San Donaci, in vacanza nel Salento, ha perso la vita in queste ore, durante la vacanza a Porto Cesareo: fatale, con ogni probabilità, un malore accusato mentre si trovava nelle acque di ...

