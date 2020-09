Lodi, test sierologici: già 800 richieste. Adesioni prorogate fino al 12 (Di venerdì 4 settembre 2020) Per aderire compilare il modulo disponibile sul sito del Comune, da restituire poi al Comando di Polizia Locale in via Cadamosto 13, o via e-mail a coc@comune.Lodi.it . "Crediamo che prendere parte ... Leggi su ilgiorno

geronimo232 : @DgSilvia @Bart_Press @Corriere Concordo a Lodi solo un medico si è reso disponibile a fare i test -

Sono circa 800 i residenti di Lodi che finora hanno deciso di aderire alla campagna di screening sugli anticorpi da Coronavirus promossa dalla Provincia. Le richieste sono state depositate negli uffic ...

Lombardia, crescono tamponi e contagiati (+242), 2 i decessi. A Lodi un positivo, 114 a Milano

Martedì 1 settembre sono 242 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia, di cui 36 debolmente positivi e 9 a seguito di test sierologico. I decessi nelle ultime 24 ore sono 2, 16.867 in totale. Sono 16.

