Italia-Bosnia, programma e telecronisti Rai Nations League 2020/2021 (Di venerdì 4 settembre 2020) Il programma e i telecronisti sulla Rai di Italia-Bosnia, match valido per la prima giornata di Nations League 2020/2021. Al Franchi di Firenze scontro delicato per gli azzurri che dovranno vedersela contro una selezione in crescita infarcita di talento ed esperienza. Per continuare a prepararsi al meglio in chiave Europei, però, serve un’altra vittoria: calcio d’inizio fissato alle ore 20.45 di venerdì 4 settembre. Italia-Bosnia sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Leggi su sportface

