Italia-Bosnia, primo tempo a reti inviolate: gli azzurri non pungono (Di venerdì 4 settembre 2020) Il primo tempo di Italia-Bosnia si è chiuso senza reti. azzurri padroni del campo, ma raramente pericolosi. Uniche occasioni degne di nota per Chiesa (tiro sull’esterno della rete) e Insigne (calcio di punizione alto). Praticamente nulli, invece, Dzeko e compagni, con Donnarumma inoperoso. Nella ripresa servirà cambiare marcia per portare a casa i tre punti in questa prima partita di Nations League.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

eNazionaleFIGC : La eNazionale #PES powered by @TIM_vision campione d'Europa torna ad offrire spettacolo: stasera, a partire dalle 1… - DiMarzio : #ItaliaBosnia, le scelte di #Mancini - SkySport : In campo Italia-Bosnia, segui il LIVE - CalcioWeb : #Italia-#Bosnia, primo tempo a reti inviolate: gli azzurri non pungono - - azalat_ : ?NATIONS LEAGUE: ????ITALIA ????BOSNIA, sì riparte! ??É iniziato il secondo tempo. ?Nessun cambio effettuato prima del… -