Immuni e altre app di contact tracing | anche solo con un 15% di adozione potrebbero essere utili

(foto: Stefano Guidi via Getty Images)Non è vero che le app per il contact tracing, fra cui l'italiana Immuni, sono efficaci solo se a scaricarle è il 60% della popolazione. Lo afferma un nuovo studio condotto dall'università di Oxford insieme a Google che mostra che anche se una piccola fetta dei cittadini (pari il 15%) utilizza applicazioni e sistemi di notifica potrebbe esserci una riduzione significativa dei contagi e dei decessi associati. La stima della soglia del 60%, spiegano gli autori, era frutto di un'errata interpretazione di una precedente ricerca sempre dell'università di Oxford. I risultati sono ancora in preprint su medrxiv.

Il contact tracing sarà integrato nei nuovi sistemi Apple e Google per avvisare di un avvenuto contatto a rischio coronavirus. La novità annunciata lunedì dai due colossi rende possibile ricevere sull ...

Che l’app Immuni non abbia avuto il successo auspicato per garantire il contenimento della diffusione della pandemia da Covid lo riconosce lo stesso Governo: il sistema di tracciamento volontario che ...

