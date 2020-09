Dopo la retromarcia, Zangrillo ribadisce: “Non credo alla seconda ondata del Covid” (Di sabato 5 settembre 2020) Alberto Zangrillo a In Onda è tornato sulla retromarcia fatta nel pomeriggio sulle frasi sul Covid “clinicamente morto” dette a maggio, ribadendo però che secondo lui non ci sarà una seconda ondata anche se quella che prima era la certezza sulla morte del virus adesso è diventata la speranza che “i casi gravi correlati unicamente al virus” non riappaiano più. LEGGI ANCHE > Zangrillo: “Quando ho detto che il virus era clinicamente morto ho usato un tono stonato” La retromarcia di Zangrillo a In Onda Zangrillo a In Onda ha cercato di conciliare la retromarcia del pomeriggio durante la conferenza stampa al San Raffaele al tentativo di continuare a ... Leggi su giornalettismo

castreses : #Zangrillo ha fatto retromarcia sul #COVID19 dopo che colui che lo cosparge di money ci stava lasciando le penne..di botulino #Berluscovid - botero1960 : si vergogni. Soprattutto dopo questa retromarcia Un professionista che si lancia in certe affermazioni e non le sme… - Eposmail : @ManlioMassei @DipRoss @lucatelese @DAVIDPARENZO un po meno ad esser al governo per risolvere e non per gaglioffare… - Axelpit2604 : @NoNameAgency_ Io direi che dopo la retromarcia Con inversione a U di messi suarez c'è lo possiamo dimenticare! Resterà anche lui al barca - criz_bi : Dopo svariati grugniti e frasi smozzicate capisco che stanno cercando i miei vicini. Chiamo il figlio e lo avviso,… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo retromarcia Messi, Brahim Diaz, Suarez, Kolarov: la retromarcia di Leo, la novità Milan, l’intrigo Juve, la mossa Inter Corriere della Sera Docenti universitari, retromarcia del Governo sulle consulenze

Mancavano pochi metri al traguardo e l’emendamento (n.19.15) al Decreto-Legge “Semplificazione”, in corso di conversione al Senato, al quale ieri abbiamo dedicato un articolo chiarendo i termini della ...

Borsa: Europa ben intonata, a Milano bene le utility, in retromarcia Atlantia

Debole il petrolio, euro poco sopra 1,18 dollari (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 set - Borse europee positive a meta' seduta, nonostante i future americani preannuncino una seduta sottoton ...

Mancavano pochi metri al traguardo e l’emendamento (n.19.15) al Decreto-Legge “Semplificazione”, in corso di conversione al Senato, al quale ieri abbiamo dedicato un articolo chiarendo i termini della ...Debole il petrolio, euro poco sopra 1,18 dollari (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 set - Borse europee positive a meta' seduta, nonostante i future americani preannuncino una seduta sottoton ...