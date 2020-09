Detenuti mapuche, stop al «sacrificio» (Di venerdì 4 settembre 2020) Il governo Piñera può sentirsi soddisfatto. La sua intransigenza ha pagato. Gli otto prigionieri politici mapuche del carcere di Angol, ormai allo stremo, hanno interrotto giovedì lo sciopero della fame che portavano avanti da 123 giorni, il più lungo della storia del loro popolo. A CONVINCERLI sono stati i familiari e gli avvocati, preoccupati per il loro stato di salute, sempre più critico dopo la rinuncia anche ad assumere liquidi. «Abbiamo chiesto ai compagni di porre fine a questo sacrificio», … Continua L'articolo Detenuti mapuche, stop al «sacrificio» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

I detenuti mapuche rinunciano anche all’acqua. Il governo Piñera li ignora

È una corsa contro il tempo quella per salvare gli otto detenuti mapuche del carcere di Angol che, già in sciopero della fame da 117 giorni, hanno smesso da lunedì anche di ingerire liquidi. Una misur ...

