De Siervo: «A distanza mi è stata resa giustizia» (Di venerdì 4 settembre 2020) L’Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha commentato l’archiviazione del procedimento aperto a suo carico da parte della Procura della FIGC. «A distanza di un anno mi è stata resa giustizia anche dalla Procura Federale. Un audio di pochi secondi, estrapolato ad arte dal contesto per far apparire un pensiero opposto a quello effettivamente rappresentato» «Stavo spiegando in CdA che, attenendoci alle direttive UEFA e FIFA, avremmo cercato di non dare voce, nei nostri stadi, ai violenti e ai facinorosi. Questa archiviazione rende giustizia al mio pensiero in tema di lotta al razzismo e sono felice che oggi la sentenza lo riconosca» «Il nostro impegno contro ogni forma di discriminazione, e contro il ... Leggi su ilnapolista

napolista : #DeSiervo: «A distanza mi è stata resa giustizia» Così l’Amministratore Delegato della #LegaSerieA ha commentato l… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Archiviazione per De Siervo: «Mi è stata resa giustizia»: De Siervo archiviazione – «A distanz… - sportli26181512 : Archiviato De Siervo, mi è stata resa giustizia: (ANSA) - MILANO, 03 SET - 'A distanza di un anno mi è stata resa g… - apetrazzuolo : SERIE A - De Siervo: 'A distanza di un anno mi è stata resa giustizia anche dalla Procura Federale' -

Ultime Notizie dalla rete : Siervo distanza De Siervo: «A distanza mi è stata resa giustizia» - ilNapolista ilnapolista "Audio rubato", archiviazione per De Siervo: "Mi è stata resa giustizia"

"A distanza di un anno mi è stata resa giustizia anche dalla Procura Federale" - così l'Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha commentato l'archiviazione del procedimento aperto ...

Archiviazione per De Siervo: «Mi è stata resa giustizia»

De Siervo archiviazione – «A distanza di un anno mi è stata resa giustizia anche dalla Procura Federale», così l’Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha commentato l’archiviazion ...

"A distanza di un anno mi è stata resa giustizia anche dalla Procura Federale" - così l'Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha commentato l'archiviazione del procedimento aperto ...De Siervo archiviazione – «A distanza di un anno mi è stata resa giustizia anche dalla Procura Federale», così l’Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha commentato l’archiviazion ...