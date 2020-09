De Luca: “Chiederò al governo test obbligatori per i docenti” (Di venerdì 4 settembre 2020) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato in diretta Facebook e annunciato alcune novità sulla riapertura delle scuole che slitterà sicuramente oltre il 14 settembre a causa dei ritardi che ci sono «Prenderemo una decisione definitiva e formale all’inizio della prossima settimana» Sulla misurazione della temperatura le direttive della Regione Campania cambiano rispetto a quelle del governo, la temperatura si farà a scuola «Abbiamo deciso, per dare una mano, di stanziare un bonus di 3000 euro per gli edifici scolastici per dotarsi di termoscanner per la misurazione. Abbiamo già disponibilità di quelli a pistola, daremo la possibilità ai dirigenti di acquistare quelli con la telecamera per non perder tempo ed evitare assembramenti» Sui test ... Leggi su ilnapolista

