Coronavirus, via libera le visite agli anziani nelle Rsa. Riprendono anche le attività di gruppo (Di venerdì 4 settembre 2020) Iss, via libera alle visite nelle Rsa, sospese nella fase dura dell’emergenza Coronavirus. Riprendono anche le attività di gruppo tra gli ospiti delle strutture. Coronavirus, via libera alle visite per gli anziani nelle Rsa. Il semaforo verde scatta dopo le ultime indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, tornato ad occuparsi di uno dei luoghi più iconici forse dell’emergenza sanitaria che ha travolto l’Italia. Coronavirus, Riprendono le visite agli anziani nelle Rsa. Via libera anche alle ... Leggi su newsmondo

Anche 'The Rock' ha il Coronavirus. L'annuncio di Dwayne Johnson via social AGI - Agenzia Italia Covid: gli asintomatici positivi al tampone non possono lavorare, anche da casa

Sono alcune migliaia. Ma potrebbero diventare molti di più. Parliamo dei cosiddetti «asintomatici», gli italiani che hanno trovato il modo di convivere con il Covid senza grattacapi per la salute. Non ...

A Cernobbio il Forum Ambrosetti. Papa: per conversione ecologica serve nuova generazione economisti

Il messaggio del pontefice al grande appuntamento annuale tra economisti e leader globali. "Siamo chiamati a essere creativi, come gli artigiani, forgiando percorsi nuovi e originali per il bene comu ...

