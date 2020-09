Coronavirus, ancora in crescita i contagi: 1733 nuovi positivi, 11 decessi. Record di tamponi (Di venerdì 4 settembre 2020) È di 11 morti (in totale 35.518) e 1.733 nuovi positivi il bilancio delle ultime 24 ore per il Coronavirus. Dati in crescita rispetto a ieri. Quando si erano registrati 1.397 positivi e 10 decessi. Record di nuovi casi: mai così alti dallo scorso dal 2 maggio. Ma è boom anche di tamponi effettuati con oltre 113 mila (+ 21 mila rispetto a ieri). In aumento anche i guariti: 537 rispetto ai 289 di ieri. Il totale sale così a 209.027. Sono i dati aggiornati pubblicati sul sito del ministero della Salute e dalla Protezione civile. Coronavirus, 1733 nuovi casi, 11 morti In aumento (+102) anche ricoverati per il Coronavirus che ... Leggi su secoloditalia

