Calciomercato – L’Inter mantiene la parola data: dal Parma in arrivo Darmian (Di venerdì 4 settembre 2020) Matteo Darmian promessa dell’Itner Si è improvvisamente riaccesa la pista che vuole Matteo Darmian all’Inter. L’esterno azzurro è arrivato la scorsa estate a Parma dal Manchester United e con i nerazzurri che avevano un patto con i ducali per portarlo poi a Milano. “Profilo perfetto per il tipo di mercato che l’Inter oggi può permettersi. Perché dopo i 65 milioni spesi per il colpo Hakimi e per il riscatto di Sensi, Suning ha chiesto ai dirigenti di autofinanziare i prossimi investimenti, perché il Covid – e la crisi economica – ha colpito tutti e bisogno sempre tenere in equilibrio il bilancio. Perfetta è stata l’operazione Kolarov (1,5 milioni con bonus alla Roma), ottima potrebbe rivelarsi l’intuizione ... Leggi su intermagazine

