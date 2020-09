Berlusconi: prof. Zangrillo, ricovero precauzionale per blando coinvolgimento polmonare, non è intubato (Di venerdì 4 settembre 2020) Il ricovero ospedaliero di Silvio Berlusconi a Milano si è reso necessario per la sorveglianza ma anche per l'attento monitoraggio, come deve accadere per ogni paziente, considerando quanto accaduto nei mesi scorsi con il virus, ha spiegato il prof.Alberto Zangrillo Leggi su firenzepost

ilfoglio_it : +++ LA DIRETTA VIDEO +++ Come sta Silvio Berlusconi. Il punto del prof. Zangrillo. Il Cav. è ricoverato per una po… - DomiziGiancarlo : RT @Gabriele_P_RM: Le cose sono 2: O Berlusconi ci ha raccontato l'ennesima stronzata o il prof. Zangrillo deve rivedere la definizione di… - maxvoza : RT @Gabriele_P_RM: Le cose sono 2: O Berlusconi ci ha raccontato l'ennesima stronzata o il prof. Zangrillo deve rivedere la definizione di… - FirenzePost : Berlusconi: prof. Zangrillo, ricovero precauzionale per blando coinvolgimento polmonare, non è intubato - annanamia : @DSantanche Briatore e Berlusconi e non solo contagiati non pensi di chiedere scusa al prof. Galli con cui ci hai l… -