Bartoletti (Omceo Roma): “Il medico scolastico? Solo come referente dei presidi” (Di venerdì 4 settembre 2020) ROMA – “Se non definiamo prima le funzioni del medico scolastico, poi quel medico a scuola non saprebbe che fare“. Risponde così il vicepresidente dell’Ordine dei medici di Roma, Pier Luigi Bartoletti, interpellato dall’agenzia Dire in merito all’opportunità di ripristinare il medico scolastico all’interno delle scuole. Leggi su dire

"In tutto – ha sottolineato ancora Calamai – abbiamo comunque predisposto 5.321 test, un numero superiore al totale dei soggetti che frequentano il mondo scolastico. A ogni dottore è stato fornito un ...

“Affidare i tamponi ai medici di base? Penso che chi lo vuole fare lo debba potere fare“. Risponde cosi’ Pier Luigi Bartoletti, vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Roma e segretario romano della ...

"Affidare i tamponi ai medici di base? Penso che chi lo vuole fare lo debba potere fare". Risponde cosi' Pier Luigi Bartoletti, vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Roma e segretario romano della ...